2019-01-07T09:44:30+03:00
Происшествия

Воришка похитил с энгельсского рынка орехи и деньги

Ранее он уже привлекался за кражу
Ольга Муравлёва
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На рынке Энгельса произошла кража еды и наличности.

- Вчера днем, 6 января, в полицию с заявлением пришел 26-летний саратовец и рассказал, что с пяти вечера 5 января до трех утра 6-го на рынке «Покровский» в Энгельсе кто-то разбил стекло и украл из павильона деньги и орехи, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний мужчина. Он ранее уже привлекался за подобное преступление. В воровстве орехов и средств злоумышленник признался, он под подпиской о невыезде.

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