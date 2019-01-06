2019-01-06T12:52:23+03:00
Происшествия

У села Кокурино пострадавший в ДТП пассажир нес на себе полтора кило героина

Там было более 1,5 кг
Дарья Вострикова
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Около деревни Кокурино в Саратовской области 39-летний водитель ВАЗ 2114 из Московской области не справился с управлением и влетел на встречной полосе в авто «Скания» с полуприцепом, за рулем которого был 50-летний мужчина.

- В результате ДТП виновник аварии и его 23-летний пассажир госпитализированы. Когда дорожные инспекторы осмотрели место происшествия, то обнаружили там два полиэтиленовых пакета с неизвестным веществом. По словам водителя грузовика, эти свертки кто-то снял с пассажира «Лады», когда ему оказывали медицинскую помощь, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Предположительно, этот человек — водитель ВАЗ 2114.

Экспертиза показала, что парень таскал с собой более 1,5 кг героина.

На пострадавших в ДТП заведено уголовное дело.

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