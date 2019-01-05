Скончался кинооператор Георгий Матыс

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:28:04+03:00

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На 82 году жизни скончался кино- и телеоператор Георгий Матыс, в последние годы работавший на ГТРК «Саратов». В телекомпании подтвердили эту информацию.

- Георгий Николаевич Матыс обладал точным операторским взглядом. Через его школу прошло не одно поколение начинающих операторов, которые работают сейчас не только в Саратове, но и по всей России, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства. Матыс Георгий Николаевич был творцом, человеком искусства и щедро делился своим опытом с коллегами. Память о нем сохранится в наших сердцах, — говорится в заявлении телекомпании.

Прощание с Георгием Матысом состоится по адресу: ул. Шелковичная, 177 (бюро судебно-медицинской экспертизы) 6 января в 12.30.