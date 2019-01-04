2019-01-04T16:01:54+03:00
Происшествия

По факту гибели мужчины на пожаре в Саратове началась доследственная проверка [фото]

Причину смерти определят эксперты
Тимур Гадеев
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Как мы уже сообщали, вчера в Заводском районе, в своей квартире погиб 44-летний мужчина. В связи с этим происшествием следователи отдела по Заводскому району СУ СК РФ региона начали доследственную проверку.

- По предварительным данным, утром 3 января, мужчина проживающий в одном из домов на улице Азина, услышал из соседней квартиры стоны. Подойдя к двери соседа он заметил, что оттуда идет дым. При этом, дверь была закрыта и на звонки в дверной звонок никто не отвечал, – рассказали в региональном следственном комитете.

После приезда пожарных возгорание удалось быстро потушить. Площадь пожара составила всего 3 квадратных метра. Однако мужчина со следами термических ожогов погиб на месте. Предположительно гибель произошла в связи с отравлением продуктами горения. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Окончательные выводы следователи сделают после проведения необходимых экспертиз.

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