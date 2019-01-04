На пожаре в Заводском районе погиб человек

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:43:36+03:00

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Вчера в Заводском районе, во время пожара в квартире погиб человек.

- 03 января в 08:04, на пульт дежурного поступило сообщение о загорании квартиры жилого дома на улице. Азина. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

В результате пожара погиб хозяин квартиры. Причина возгорания устанавливается. На место происшествия выезжали 4 машины и 12 человек личного состава.