На пожаре в Заводском районе погиб человек
Возгорание тушили 12 человек
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Вчера в Заводском районе, во время пожара в квартире погиб человек.
- 03 января в 08:04, на пульт дежурного поступило сообщение о загорании квартиры жилого дома на улице. Азина. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.
В результате пожара погиб хозяин квартиры. Причина возгорания устанавливается. На место происшествия выезжали 4 машины и 12 человек личного состава.