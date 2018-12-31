Под новый год в Ртищево вместе с гаражом сгорел VW Passat

СЕГОДНЯ 13:36 2018-12-31T17:26:26+03:00

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Днем 31 декабря в Ртищево Саратовской области вместе с гаражом сгорела иномарка.

Возгорание случилось на Горной, 1.

Огнеборцы приняли все меры, чтобы стоящий в горящем гараже Volkswagen Passat B6 не взорвался. Пожарные устранили угрозу распространения огня на соседние постройки. В результате пожара пострадавших нет, но иномарка огнем уничтожена полностью.

Причины возгорания выясняются.