2018-12-28T13:01:33+03:00
Общество

В Саратове уже днем пробки на 10 баллов

Жители: нас решил наказать Дед Мороз
Дарья Вострикова
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Скриншот Яндекс.пробкиСкриншот Яндекс.пробки
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Сегодня, 28 декабря, пробки в Саратове по версии сервиса «Яндекс» достигают 10 баллов, хотя сейчас только обед.

Обычно такая картина наблюдалась только по вечерам.

Свободное движение начинается только на Буровой и Большой Затонской улицах и Вольском тракте.

- Похоже, плохо мы себя вели, вот и решил нас наказать Дед Мороз, — пишут горожане в «Яндекс.Пробки».

В этом же сервисе некоторые водители озвучили свое желание пересаживаться на трамвай.

Напомним, трамваи тоже встали.

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