В Саратове встали пять трамваев и троллейбус

СЕГОДНЯ 12:31 2018-12-28T12:59:35+03:00

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Сегодня, 28 декабря, в Саратове встали трамваи пяти маршрутов.

- Движение прервано в 12:55. Вагоны маршрута №11 ходят только до улицы Осипова. Трамваи №3 едут от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. А маршруты №№9 и 10 от 1-го Просяного проезда и поселка Октябрьского — только до Детского парка, — рассказали «КП-Саратов» в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова».

Трамвай №5 перестал ездить с раннего утра. А троллейбус №5 едет только до площади Ленина от Музейной площади. На полный маршрут он перестал выходить с 5:50.