2018-12-26T13:22:06+03:00
Общество

Вячеслав Володин предложил саратовским чиновникам перечитать Конфуция

Спикер раскритиковал мебель в пристройке к гимназии № 89
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин в столовой гимназии №89Вячеслав Володин в столовой гимназии №89Фото: Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин 26 декабря продолжает визит в Саратовскую область. Он посетил пристройку к гимназии №89 в Елшанке в городе Саратов. Строительство велось при поддержке спикера ГД.

По мнению спикера Госдумы, ширина столов в столовой гимназии в 50 см явно недостаточна для нормального расположения за ними обедающих школьников.

Он сам вместе с губернатором Радаевым, мэром Саратова Исаевым и министром образования региона Седовой, а также с директором школы сел за стол, чтобы показать, что умещаются люди за такими узкими столешницами с трудом.

Злополучные столы Фото: Екатерина Семенова

Злополучные столыФото: Екатерина Семенова

Директор школы Татьяна Астахова нашлась – она предложила просто сдвинуть узкие столы попарно.

По мнению Володина, если сдвинуть столы, как предложила директор школы, то в столовой станет слишком мало посадочных мест.

- Ваш вариант абсолютно неправильный, - заметил ей Вячеслав Володин.

Он заявил губернатору Радаеву, что тут «надо все переделывать» и предложил вернуться в другой раз. Володин предложил не принимать школу пока не исправят недоделки.

Спикер дал совет директору не оплачивать те работы, которые недовыполнены, «если не хотите на свою голову неприятностей».

Вячеслав волоидн в гимназии №89

Вячеслав волоидн в гимназии №89

- Москва подумала, деньги выделены. А вы их на узкие столы… Могу вам сказать одно, — что все это должно быть выполнено правильно — заметил Вячеслав Володин.

Он призвал руководствоваться девизом, который висит на входе в школу: «Хочешь поменять мир начни с себя. Конфуций»

Девиз гимназии Фото: Екатерина Семенова

Девиз гимназииФото: Екатерина Семенова

Володин даже не захотел осматривать другие помещения. Хотя его приглашали, заверяя что там сделано все хорошо и коасиао

- Куда мы гонимся? Качество надо обеспечить, — заметил Володин. Он привел в пример лицей в Энгельсе, где замечания были, но другого порядка. "Там было слишком много денег, и они не знали куда их девать".

Спикер продолжает посещение объектов, которые строились по его инициативе и под его кураторством. В гимназию №89 в Саратове он приехал из Энгельса, где к открытию уже готовы новый и реконструированные корпуса музыкально-эстетического лицея. Там Володинг обратил внимания на сейфовые двери, которыми оборудованы все дверные проемы в лицее. По мнению спикера, это не только создает проблему для безопасности школьников, которые могут запереть сейфовые замки изнутри, но и существенно повысило стоимость проекта. Как Володин подсчитал на месте, только на установке обычных деревянных дверей можно было сэкономить 18 млн рублей – стоимость строительства еще одного корпуса.

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