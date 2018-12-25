В Саратовской области сгорела скотобойня
200 кв. метров крыши пытались тушить 7 пожарных
Изменить размер текста:
Пожар в городе Ершов Саратовской области полностью уничтожил кровлю в заднии местной скотобойни.
Возгорание произошло 24 декабря, сигнал дежурному МЧС в Ершове поступил в 13.29.
Горела крыша скотобойни на улице Прирельсовая. Площадь пожара составила 200 кв.м, огонь полностью уничтожил кровлю здания.
Как уточнили в ГУ МЧС по Саратовской области, на тушение выезжали 2 единицы техники и 7 человек личного состава.