2018-12-21T16:02:00+03:00
Происшествия

Около 20 тыс. саратовцев опять остались без тепла

Может быть введен режим ЧС
Дарья Вострикова
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В Саратове собрано экстренное совещание по аварии на теплосетяхВ Саратове собрано экстренное совещание по аварии на теплосетяхФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 21 декабря, в мэрии состоялось срочное совещание по поводу аварии на объекте «Т Плюс» — камере теплотрассы.

- Вчера в 14:00 произошел прорыв на теплотрассе на Мясницкой и Зарубина. Ее починили, но сегодня, когда систему заполнили, то вновь обнаружили повреждения, — рассказал зампред областного правительства Роман Бусаргин.

Без тепла остались около 20 тыс. саратовцев. А это 15 домов и 13 объектов соцсферы.

Роман Бусаргин дал поручение закрепить за каждым из домов, где нет тепла, ответственное лицо. Он должен знать состав проживающих, состояние — сколько пожилых, сколько детей — и сообщить об этом в 22:00 в штабе, организованном МЧС и обласпасом на месте проведения аварийных работ.

Администрации Саратова поручили организовать круглосуточную горячую линию. Информация об этом будет развешана на всех подъездах домов, где нет тепла, до 22:00.

Горспасу, облспасу и МЧС поручили до 22:00 в подъездах этих домовустановить теплопушки. На месте аварии, в штабе, организуют отапливаемую палатку, где будет проводиться заседание по ЧС.

В случае необходимости саратовцам обеспечат переезд в гостиницу. Управляющие компании и ТСЖ должны слить теплосистему до 19:00. Особенное внимание рекомендовано обратить на дома с верхним розливом.

Следует организовать круглосуточное дежурство диспетчерских и аварийных служб на месте, — дополнил Роман Бусаргин.

В зоне видимости домов будут сделаны пункты обогрева с указанием.

Игорь Струков, директор — главный инженер Территориального управления по теплоснабжению в Саратове сказал, что к 19:00 будет известен характер аварий.

Выяснилось, что УК и ТСЖ 15 домов уже слили систему и отказываются ее заполнять.

- Нужно определиться, какие из 15 домов нужно поставить на дренаж, — сказал Роман Бусаргин.

Напомним, что столбик термометра в Саратове опустится до -15 градусов, а тепло пропало в четырех районах. В связи с этим может быть введен режим ЧС.

Жители этих районов могут обратиться на горячую линию по номерам:

Октябрьский: 65-98-74

Кировский 65-98-72

Фрунзенский: 67-02-62

Волжский: 659-695.

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