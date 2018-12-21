В центре Саратова начали восстанавливать подачу отопления
Завершены работы на магистрали от ТЭЦ-5
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Саратовский филиал «Т Плюс» завершил ремонт и профилактику тепломагистрали от ТЭЦ-5. Работы велись на пересечении улиц Мичурина и зарубина.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале, в настоящее время энергетики начали восстанавливать нормальное теплоснабжение.
Всего на поврежденном участке трудились две ремонтные бригады и восемь спецмашин. По возможности, абонентов переводили на резервную схему теплоснабжения.