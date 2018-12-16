2018-12-16T08:38:24+03:00
Происшествия

На ночном пожаре в Красном Куте погибли девушка и и ребенок

Огонь тушили 2,5 часа
Екатерина Семенова
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Два человека погибли на ночном пожаре в Красном Куте Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, сигнал о пожаре жилого дома на улице Кутузова поступил в 01:45.

На место ЧП выехали девять человек личного состава на трех машинах. Они сумели справиться с огнем за 2,5 часа. Пожар был ликвидирован в 04:19. Общая площадь возгорания составила 72 кв. метра.

На пожаре погибли два человека: 17-летняя девушка и мальчик в возрасте трех лет. Причина трагедии в настоящее время устанавливается. На место выехали сотрудники органов дознания и испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, дети на момент пожара находились дома одни.

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