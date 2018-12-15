Полиция под Саратовом вытащила из снежных заносов замерзающих рыбаков на Suzuki

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-15T11:32:14+03:00

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Накануне, 14 декабря, из-за обильного снегопада трое рыбаков застряли на второстепенной дороге недалеко от села Сулак Краснопартизанского района Саратовской области.

Несмотря на мощный автомобиль Suzuki любители рыбалки оказались в снежном плену. Проселочная дорога оказалась полностью заметена.

Пострадавшие позвонили в отдел полиции с просьбой о помощи. Прибывшие на место сотрудники полиции отбуксировали автомобиль до расчищенного участка автодороги.

Мужчины поблагодарили полицейских за неравнодушие и оказанную помощь, и продолжили свой путь, — сообщили в пресс-службе ГУ МВЫД по Саратовской области.