Полиция под Саратовом вытащила из снежных заносов замерзающих рыбаков на Suzuki
Полицейские выступили в роли спасателей
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Накануне, 14 декабря, из-за обильного снегопада трое рыбаков застряли на второстепенной дороге недалеко от села Сулак Краснопартизанского района Саратовской области.
Несмотря на мощный автомобиль Suzuki, любители рыбалки оказались в снежном плену. Проселочная дорога была полностью заметена.
Пострадавшие позвонили в отдел полиции с просьбой о помощи. Прибывшие на место сотрудники полиции отбуксировали автомобиль до расчищенного участка автодороги.
Мужчины поблагодарили полицейских за неравнодушие и оказанную помощь, и продолжили свой путь, — сообщили в пресс-службе ГУ МВЫД по Саратовской области.