СУ СК начало проверку травмирования ребенка трамваем в Саратове
СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту травмирования ребенка трамваем.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, материалы дела были затребованы в полиции, так как защита интересов детей находится в приоритете у СУ СКР.
Напомним, в 17:40 на улице Огородная пятилетняя девочка попала под трамвай при переходе через рельсы. С отрезанными ногами и кистью руки пострадавшую госпитализировали.
Сейчас девочка остается в крайне тяжелом состоянии.
- К проведению доследственной проверки планируется привлечь наиболее опытных следователей и криминалистов, — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, следователи готовы оказать содействие в получении ребенком медицинской помощи.