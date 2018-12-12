СУ СК начало проверку травмирования ребенка трамваем в Саратове

12 Дек. 11:40 2018-12-12T12:23:00+03:00

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СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту травмирования ребенка трамваем.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, материалы дела были затребованы в полиции, так как защита интересов детей находится в приоритете у СУ СКР.

Напомним, в 17:40 на улице Огородная пятилетняя девочка попала под трамвай при переходе через рельсы. С отрезанными ногами и кистью руки пострадавшую госпитализировали.

Сейчас девочка остается в крайне тяжелом состоянии.

- К проведению доследственной проверки планируется привлечь наиболее опытных следователей и криминалистов, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, следователи готовы оказать содействие в получении ребенком медицинской помощи.