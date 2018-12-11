2018-12-11T19:25:03+03:00
Происшествия

В Саратове маленькая девочка попала под трамвай

Она в крайне тяжёлом состоянии в больнице
Ольга Муравлёва
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Фото с места ЧПФото с места ЧП
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В Саратове сегодня вечером случилось ЧП — пятилетняя девочка попала под трамвай.

- Пострадавшую доставили в крайне тяжелом состоянии в городскую больницу №3, — сообщил «КП-Саратов» оперативный дежурный Центра медицины катастроф.

Предполагается, что в 17:40 у дома №218 по Огородной улице мама с ребенком переходила пути, когда на них наехал трамвай. По информации очевидцев, девочке отрезало ноги.

ГИБДД просит свидетелей откликнуться и позвонить по номерам: 750-744, 747-107, 747-072.

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