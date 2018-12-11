В Саратове маленькая девочка попала под трамвай
Она в крайне тяжёлом состоянии в больнице
Фото с места ЧП
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня вечером случилось ЧП — пятилетняя девочка попала под трамвай.
- Пострадавшую доставили в крайне тяжелом состоянии в городскую больницу №3, — сообщил «КП-Саратов» оперативный дежурный Центра медицины катастроф.
Предполагается, что в 17:40 у дома №218 по Огородной улице мама с ребенком переходила пути, когда на них наехал трамвай. По информации очевидцев, девочке отрезало ноги.
ГИБДД просит свидетелей откликнуться и позвонить по номерам: 750-744, 747-107, 747-072.