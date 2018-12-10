Юные грабители в Турках напали на знакомого отца одного из них

СЕГОДНЯ 18:42 2018-12-10T18:42:27+03:00

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Ртищевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело о разбое. В нем обвиняют двух 18-летних парней, один родом из Аркадака, второй – из Турков.

Имеющие за плечами судимости за кражу и грабеж, молодые рецидивисты решили ограбить 56-летнего мужчину, приятеля отца одного из них. Им было известно, что он занимается предпринимательской деятельностью и, вероятно, располагает деньгами.

В ночь с 30 на 31 декабря 2017 года учащиеся лицея, каждому из которых на тот момент было по 17 лет, сделав прорези для глаз в вязанных шапках и одев их в качестве масок постучали в дом жертвы на улице Розы Люксембург в Турках. Открывший дверь хозяин получил удар в голову и упал. Угрожая хозяину ножом, юные гангстеры похитили 4000 рублей, 10 евро, 100 долларов США, которые нашли у предпринимателя. Пострадавший обратился в полицию, которая спустя год вычислила грабителей.