Саратовский «Автодор» обрел еще одного серба

10 Дек. 11:15 2018-12-10T11:31:41+03:00

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Саратовский баскетбольный «Автодор» подписал контракт до конца сезона 2018/19 с лидером польской «Зелена-Гуры», сербским нападающим Борисом Савовичем (208 см, 105 кг).

31-летний сербский тяжелый форвард имеет опыт выступления в Евролиге за немецкую «Баварию» и турецкий «Галатасарай», в Еврокубке — за «Црвену Звезду», «Будучность», «Умана Рейер» и «Хемофарм», а также в Лиге Чемпионов за «Зелена-Гуру», в которую перешел в июле 2017 г.

- С приобретением сербского «большого» и возвращением в строй Петенева, считаю, мы неплохо укомплектованы на всех позициях. Уже в начале недели Савович прибудет в расположение клуба. Контракт вступит в силу по результатам медицинского обследования, — цитирует президента «Автодора» Владимира Родионова пресс-служба клуба.

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич ранее заявлял о необходимости приобретения такого игрока и теперь считает, что команда заиграет лучше.