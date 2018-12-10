2018-12-10T08:18:32+03:00
Происшествия

Совладельцы WDB в Саратове продолжают спор о сохраненных активах

Совладельцы лопнувшего саратовского банка делят выведенное имущество
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Арбитражный суд Саратовской области отказал в иске Шмидта Геннадия Юрьевича (Саратов) к Шмидту Виктору Александровичу (Саратов) об уплате 28,5 млн долларов США и о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 367,3 тыс. долларов США.

Этот спор происходил между двумя бывшими совладельцами WDB-Банка.

Несмотря на банкротство финансовой организации после кризиса в 2008 году, Шмидтам удалось сохранить остальные свои активы — строительную компанию «Кронверк» и цементный завод в Вольске.

- Геннадий Шмидт в сентябре 2014 года заключил договор купли-продажи, по условиям которого Виктор Шмидт обязался в течение двух лет приобрести у него все принадлежащие ему акции в ЗАО «Волга Цемент», ЗАО «Коммунар», ЗАО «Карьер», зарегистрированных в Вольске Саратовской области. Предметом договора являлись все акции, указанных выше обществ, принадлежащие «Женеве Истэблишмент» на момент подписания договора. Геннадий Шмидт являлся контролирующим лицом компании Женева Истэблишмент, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что на момент заключения договора купли-продажи Геннадий Шмидт не доказал факт принадлежности ему акций ЗАО «Волга Цемент», ЗАО «Коммунар», ЗАО «Карьер», поэтому в удовлетворении иска ему отказано.

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