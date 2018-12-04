Саратовские туроператоры благодарны Володину за инициативу строительства аэропорта

4 Дек. 16:10 2018-12-04T16:28:33+03:00

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в интервью для ГТРК «Саратов» ответил на вопросы, касающиеся аэропорта «Гагарин». Спикер, в частности, отметил, что новую воздушную гавань планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. При этом необходимо строительство и оборудование международного пункта пропуска, а также оборудование аэропорта системой навигации, которая бы позволяла ему быть практически всепогодным.

Перспективы открытия аэропорта прокомментировал генеральный директор ООО «Золотая Вязь», председатель комитета по туризму Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Учуваткин.

- Транспортная инфраструктура является одной из важнейших составляющих туристической привлекательности. Территориальное расположение Саратовской области, Саратова позволяет бизнесу формировать туры с использованием различных видов транспорта. Наши туристы перемещаются посредством и железнодорожного сообщения, и автомобильного. Растет потребность судозаходов среди круизных туров. Однако именно авиаперевозки сейчас набирают популярность среди туристов, деловых людей и просто жителей. Сегодняшний ритм жизни зачастую диктует нам использовать именно этот вид транспорта, обеспечивающий быструю скорость преодоления расстояний, комфорт и удобство в пути.

Туроператоры благодарны председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину за инициативу строительства международного аэропорта в Сабуровке. Спикер лично держит на контроле вопросы возведения новой воздушной гавани и ее ввода в эксплуатацию, уделяя огромное внимание возможностям развития региона.

Мы с коллегами уже строим планы по расширению предложений для туристов. Саратовская область с каждым годом становится все популярнее. Здесь, конечно, играют роль как богатые природные ресурсы нашего региона, исторический и культурный потенциал, так и развитие туристической инфраструктуры. Ведь мы сегодня только по Саратовской области реализуем более 100 маршрутов. Путешествия в наш регион начали продаваться и через федеральных туроператоров. С вводом аэропорта «Гагарин» прогнозируется значительное увеличение спроса на туристические предложения. Реализация такого масштабного проекта по строительству нового международного аэропорта, уверен, станет началом новой эпохи туризма в нашем регионе, — рассказал Александр Учуваткин.

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