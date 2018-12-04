2018-12-04T16:28:33+03:00
Общество

Саратовские туроператоры благодарны Володину за инициативу строительства аэропорта

Они уже строят новые предложения для туристов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в интервью для ГТРК «Саратов» ответил на вопросы, касающиеся аэропорта «Гагарин». Спикер, в частности, отметил, что новую воздушную гавань планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. При этом необходимо строительство и оборудование международного пункта пропуска, а также оборудование аэропорта системой навигации, которая бы позволяла ему быть практически всепогодным.

Перспективы открытия аэропорта прокомментировал генеральный директор ООО «Золотая Вязь», председатель комитета по туризму Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Учуваткин.

- Транспортная инфраструктура является одной из важнейших составляющих туристической привлекательности. Территориальное расположение Саратовской области, Саратова позволяет бизнесу формировать туры с использованием различных видов транспорта. Наши туристы перемещаются посредством и железнодорожного сообщения, и автомобильного. Растет потребность судозаходов среди круизных туров. Однако именно авиаперевозки сейчас набирают популярность среди туристов, деловых людей и просто жителей. Сегодняшний ритм жизни зачастую диктует нам использовать именно этот вид транспорта, обеспечивающий быструю скорость преодоления расстояний, комфорт и удобство в пути.

Туроператоры благодарны председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину за инициативу строительства международного аэропорта в Сабуровке. Спикер лично держит на контроле вопросы возведения новой воздушной гавани и ее ввода в эксплуатацию, уделяя огромное внимание возможностям развития региона.

Мы с коллегами уже строим планы по расширению предложений для туристов. Саратовская область с каждым годом становится все популярнее. Здесь, конечно, играют роль как богатые природные ресурсы нашего региона, исторический и культурный потенциал, так и развитие туристической инфраструктуры. Ведь мы сегодня только по Саратовской области реализуем более 100 маршрутов. Путешествия в наш регион начали продаваться и через федеральных туроператоров. С вводом аэропорта «Гагарин» прогнозируется значительное увеличение спроса на туристические предложения. Реализация такого масштабного проекта по строительству нового международного аэропорта, уверен, станет началом новой эпохи туризма в нашем регионе, — рассказал Александр Учуваткин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Володин рассказал о дополнительных средствах на новый саратовский аэропорт

Уже сейчас нужно думать, как организовать движение электрички к новой воздушной гавани

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак
«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло