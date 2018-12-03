На Стрелке в Саратове сбили девушку, водитель сбежал
Полиция разыскивает водителя, его жертва госпитализирована
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Вечером 3 декабря в Саратове на Стрелке сбили девушку. Водитель скрылся.
Авария произошла на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Тракторной.
Как собщил специальный корреспондент "КП-Саратов", автомобиль, возможно Лада серого цвета, совершил наезд на 19-летнюю девушку возле пешеходного перехода.
В нарушение ПДД после этого автомобилист уехал с места аварии. Девушка госпитализирована бригадой Центра медицины катастроф.
Сотрудники ДПС ведут поиск водителя.