2018-12-03T21:52:58+03:00
Происшествия

На Стрелке в Саратове сбили девушку, водитель сбежал

Полиция разыскивает водителя, его жертва госпитализирована
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Вечером 3 декабря в Саратове на Стрелке сбили девушку. Водитель скрылся.

Авария произошла на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Тракторной.

Как собщил специальный корреспондент "КП-Саратов", автомобиль, возможно Лада серого цвета, совершил наезд на 19-летнюю девушку возле пешеходного перехода.

В нарушение ПДД после этого автомобилист уехал с места аварии. Девушка госпитализирована бригадой Центра медицины катастроф.

Сотрудники ДПС ведут поиск водителя.

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