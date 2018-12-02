УАЗ Патриот в Саратове вылетел с дороги и повис на деревьях
Водитель бросил авто и сбежал
Фото из соцсетей
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Накануне, 1 декабря, приблизительно в 17.00 в Саратове произошло ДТП с автомобилем УАЗ «Патриот».
На трассе в районе Кумысной поляны, недалеко от лагеря "Березка", автомобиль выехал на встречную полосу движения, слетел с дороги, и перевернулся, застряв в деревьях на обочине.
Прибывшие на место спасатели и представители ГИБДД, никого внутри автомобиля не обнаружили – водитель и предполагаемый пассажир скрылись с места ЧП, оставив машину висеть на ветках.