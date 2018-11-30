Начата проверка гибели мальчика на острове Зеленый
В Волжском районе Саратова начата проверка по факту гибели ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла сегодня, 30 ноября, на турбазе острова Зеленый.
По предварительной версии, пятилетний мальчик проживал на турбазе вместе с родителями, которые выполняли функции охранников.
Мальчик гулял со своим отцом по льду, который не выдержал их веса и проломился. Мужчина и ребенок провалились в воду.
Отец пытался вытащить сына самостоятельно, но это не удалось. Тогда он позвал на помощь знакомого и дедушку мальчика, которые были поблизости. Те спустили на воду лодку и достали ребенка.
Они оказали первую помощь и вызвали спасателей и медиков. Однако уберечь пострадавшего не удалось.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают виновников трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.