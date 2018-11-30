2018-11-30T14:11:24+03:00
Происшествия

Начата проверка гибели мальчика на острове Зеленый

Ребенок гулял по льду со своим отцом и провалился
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова начата проверка по факту гибели ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла сегодня, 30 ноября, на турбазе острова Зеленый.

По предварительной версии, пятилетний мальчик проживал на турбазе вместе с родителями, которые выполняли функции охранников.

Мальчик гулял со своим отцом по льду, который не выдержал их веса и проломился. Мужчина и ребенок провалились в воду.

Отец пытался вытащить сына самостоятельно, но это не удалось. Тогда он позвал на помощь знакомого и дедушку мальчика, которые были поблизости. Те спустили на воду лодку и достали ребенка.

Они оказали первую помощь и вызвали спасателей и медиков. Однако уберечь пострадавшего не удалось.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают виновников трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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