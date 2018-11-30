Под Саратовом погиб провалившийся под лед ребенок
Его успели вытащить, но он все равно скончался
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Погиб провалившийся под лед пятилетний мальчик.
Как подтвердили корреспонденту «КП-Саратов» в областной службе спасения, ребенка успели вытащить на поверхность его родственники до приезда на судне с воздушной подушкой экстренных служб.
Мальчик погиб, несмотря на попытки областных спасателей, а потом медиков его спасти. Он успел пробыть в воде около 20 минут.
Причины трагедии устанавливаются. Предварительно - он скончался от переохлаждения.