2018-11-28T15:53:54+03:00
Спорт

Волейбольный «Протон-Саратов» проиграл чешской «Дукле»

Пока команде под руководством Маричева не удалось выиграть ни одной игры с начала сезона
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Вчера, 27 ноября, женский волейбольный клуб «Протон-Саратов» уступил в чешской Либреце местной «Дукле» со счетом 1:3 в матче 1\16 Кубка вызова Европейской Конфедерации волейбола.

Это первый матч за несколько лет для Саратовской области в волейбольных еврокубках. Право на участие в них получил в прошлом году клуб «Протон-БАЭС».

Теперь «Протон-Саратов» должен побеждать соперника дома — на заказ со счетом 3:0 или 3:1. В последнем случае победитель определится в дополнительном или «золотом» сете, который проводится до 15 очков.

Игра пройдет 5 декабря в ФОК «Звездный».

Напомним, пока «Протон-Саратов» не выиграл ни одного матча с момента начала сезона и появления новой команды.

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