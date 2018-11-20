Панков пообещал обратиться в прокуратуру по ситуации с коллектором в Вольске

20 Нояб. 21:43 2018-11-20T21:47:15+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященный ситуации с коллектором в Вольске.

- Не раз говорил – когда крупные проекты отдают «избранным» строительным организациям, страдают и эти проекты, и вся отрасль. А главное — жители. Набрав заказов, фирмы не справляются с нагрузкой, страдают сроки и качество. Не говоря уже о чувстве безнаказанности и халатности в работе. Сообщают из Вольска — вскрылись вопиющие проблемы, допущенные компанией, ранее строившей коллектор. Тормозящие сдачу объекта, нужного городу - очистных сооружений. Считаю, заказчику и местной власти необходимо как можно скорее выявить, кто в тот период отвечал за этот участок работ, и спросить по всей строгости. Кто закопал пустые траншеи без труб? Халатное это отношение к работе или тем более воровство? Как депутат, обращусь по этому вопросу в прокуратуру, — пообещал Панков.