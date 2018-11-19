Саратовская область стала лидером в России по производству семечек

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-19T14:28:12+03:00

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На совещании у губернатора Радаева 19 ноября министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева заявила о лидерстве Саратовской области в выращивании семян подсолнечника.

- При урожайности более 13 ц/га собран 1 млн. 550 тыс. тонн. Согласно прогнозам, по итогам аграрного года будет собран 1 млн. 600 тыс. тонн. Это первый результат в масштабах России, — подчеркнула министр сельского хозяйства Кравцева.

Подсолнечник из Саратовской области продают в том числе за пределы региона – в Волгоградскую, Пензенскую, Воронежскую и Самарскую области. При этом губернатору было заявлено, что в регионе достаточно мощностей для хранения урожая-2018.

Татьяна Кравцева рассказала также, что на сегодняшний день валовой сбор по зерновым и зернобобовым в Саратовской области составляет 3 млн. 365 тыс. тонн. Прогнозы на перезимовку озимых хорошие.