Саратовская область стала лидером в России по производству семечек
На совещании у губернатора Радаева 19 ноября министр сельского хозяйства региона Татьяна Кравцева заявила о лидерстве Саратовской области в выращивании семян подсолнечника.
- При урожайности более 13 ц/га собран 1 млн. 550 тыс. тонн. Согласно прогнозам, по итогам аграрного года будет собран 1 млн. 600 тыс. тонн. Это первый результат в масштабах России, — подчеркнула министр сельского хозяйства Кравцева.
Подсолнечник из Саратовской области продают в том числе за пределы региона – в Волгоградскую, Пензенскую, Воронежскую и Самарскую области. При этом губернатору было заявлено, что в регионе достаточно мощностей для хранения урожая-2018.
Татьяна Кравцева рассказала также, что на сегодняшний день валовой сбор по зерновым и зернобобовым в Саратовской области составляет 3 млн. 365 тыс. тонн. Прогнозы на перезимовку озимых хорошие.