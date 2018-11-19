Подробности ДТП в Ртищеве: В опрокинувшемся автобусе ехали сотрудники «Садов придонья»

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-19T10:41:42+03:00

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Стали известны подробности ДТП в Ртищеве, в результате которого автобус, поднимавшийся в гору, опрокинулся. Он в пути следования не смог взобраться по склону, начал двигаться задом, а после перевернулся.

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- По последней информации, пострадали шесть человек: пять пассажиров (59-летняя, 30-летняя и 53-летняя женщины и 23-летний парень), а также 41-летний водитель, пятерых госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ГИБДД региона.

Всего в автобусе было 18 сотрудников компании «Сады Придонья».

Напомним, ДТП случилось сегодня утром, 19 ноября, в Ртищеве Саратовской области, на улице Заречная, 29, недалеко от берега реки Ольшанка.