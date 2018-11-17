Опубликовано видео автокатастрофы с четырьмя погибшими на границе Саратовской области

17 Нояб. 21:35 2018-11-17T22:15:00+03:00

На границе в Саратовской областью "КамАЗ" столкнулся с легковушкой.

На трассе легковушка столкнулась с «КамАЗом»

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Появилось видео страшного ДТП в Волгоградской области, где пострадала семья в автомобиле из Саратовской области.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», на трассе Сызрань — Саратов — Волгрград столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2106.

В легковушке погибли четыре человека — мужчина, женщина и двое малолетних детей. Еще трое — женщина и двое детей — были госпитализированы.

В соцсетях опубликовано видео очевидца, который проезжал мимо места автокатастрофы. На кадрах видно, что легковушку разорвало пополам.