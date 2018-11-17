Опубликовано видео автокатастрофы с четырьмя погибшими на границе Саратовской области
На трассе легковушка столкнулась с «КамАЗом»
На границе в Саратовской областью "КамАЗ" столкнулся с легковушкой.
Изменить размер текста:
Появилось видео страшного ДТП в Волгоградской области, где пострадала семья в автомобиле из Саратовской области.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», на трассе Сызрань — Саратов — Волгрград столкнулись «КамАЗ» и ВАЗ-2106.
В легковушке погибли четыре человека — мужчина, женщина и двое малолетних детей. Еще трое — женщина и двое детей — были госпитализированы.
В соцсетях опубликовано видео очевидца, который проезжал мимо места автокатастрофы. На кадрах видно, что легковушку разорвало пополам.
На границе в Саратовской областью "КамАЗ" столкнулся с легковушкой.