2018-11-17T11:38:33+03:00
Происшествия

На границе Саратовской области в ДТП с КамАЗом погибли мужчина и женщина и двое пятилетних детей

Госпитализированы женщина и трое детей
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Накануне днем на 600 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», на границе с Камышинским районом Волгоградской области призошло страшное ДТП. При столкновении «жигулей», в которых находились трое взрослых и пятеро детей с КамАЗом погибли водитель мужчина и пассажир женщина и двое пятилетних детей.

- По предварительной информации, водитель автомашины «ВАЗ-2106» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «КАМАЗ, – сообщили «КП-Саратов» полицейские Волгоградской области.

В больницу с различными травмами доставлены еще трое несовершеннолетних детей и женщина - пассажиры легкового автомобиля. За рулем КамАЗа находился водитель из Саратовской области. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, специалисты-автотехники и представители Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовском храме отпевают погибших членов экипажа АН-148
На трассе в Саратовской области перевернулся автомобиль
В Саратовской области подростка осудят за разбой
Саратовский гордеп организовала концерт «Осенний блюз» для посетителей центра соцобслуживания
В Аткарске грабитель украл у соседки железные ворота
В Саратовской области сгорел автобус
Утром в Саратовской области тушили пожар в Михайловке
В Энгельсе утонул сторож лодочной станции
Саратовский конькобежец занял первое место на Кубке мира в Японии
В Балаково две женщины на иномарках устроили ДТП
В Саратовской области ожидается суббота без осадков
На совещании дольщиков рассматривали ООО «Стройкомплекс-2002»
Отключена вода в семи домах по улице Лебедева-Кумача
Мэр Саратова заявил, что удастся сдать девять проблемных домов, а не 13
В Саратове стартует ярмарка «выходного дня»
СГТУ успешно подтвердил статус опорного университета Саратовской области
На «Новом доме» в Саратове минстрой ждет оформления страхового случая
У школы в Романовке появится бассейн
Приставы взыщут с расчетного центра управляющей компании 27 млн рублей
Николай Панков о ЖК «Южный»: Все решения будут приниматься с участием дольщиков
В Саратовской области реализуют проект «Увеличение производительности труда»
Молодые ученые из Франции, Великобритании и Германии приехали в СГЮА