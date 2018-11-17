На границе Саратовской области в ДТП с КамАЗом погибли мужчина и женщина и двое пятилетних детей

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-17T11:38:33+03:00

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Накануне днем на 600 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», на границе с Камышинским районом Волгоградской области призошло страшное ДТП. При столкновении «жигулей», в которых находились трое взрослых и пятеро детей с КамАЗом погибли водитель мужчина и пассажир женщина и двое пятилетних детей.

- По предварительной информации, водитель автомашины «ВАЗ-2106» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной «КАМАЗ, – сообщили «КП-Саратов» полицейские Волгоградской области.

В больницу с различными травмами доставлены еще трое несовершеннолетних детей и женщина - пассажиры легкового автомобиля. За рулем КамАЗа находился водитель из Саратовской области. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, специалисты-автотехники и представители Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.