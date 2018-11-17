Членов экипажа разбившегося самолёта АН-148 похоронят на Елшанском кладбище

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-17T15:20:33+03:00

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В Саратове простились с тремя членами экипажа самолёта АН-148 "Саратовских авиалиний", который разбился в феврале этого года.

В храме покрова Пресвятой Богородицы на улице Горького сегодня прошло отпевание Андрея Ревякина, Олега Сергеева, авиатехников и Виктории Коваль, бортпроводника.

После этого гробы с останками были вынесены из храма на улицу, где родственники и знакомые жертв авиакатастрофы смогли проститься с ними и проводить усопших в последний путь.

С последним словом выступил руководитель "Саратовских авиалиний" Игорь Натыкан.

- Мы провожаем в последний путь наших ребят авиатехников и молодую девушку бортпроводника. Сегодня-завтра состоится похороны Сергея Гамбаряна в Москве и Валерия Губанова в Тамбове. Вчера в Симферополе простились Анастасию Славинской. Более 9 месяцев, как нас постигла эта огромная утрата. С этим нельзя смириться и понять. Это чьи-то родители, чьи-то дети. Мы все скорбим. Примите соболезнования, - сказал он.

Также выступила председатель профсоюза "Саратовских авиалиний" Зинаида Чадина.

- Нас собрало огромное горе. Вика была самая молодая из экипажа, 12 ноября ей бы исполнилось 22 года. Но она была очень целеустремленной. Андрей Ревякин был очень ответственный и достойный человек и 9 февраля был удостоен награды гражданской авиации, а 11 февраля погиб. Олег Сергеев очень любил небо и пусть не летал в кабине самолёта, но мечта его сбылась. Они все были очень жизнелюбивые и веселые. Вечная им память, и пусть земля будет пухом, - сказала она.

Тела будут погребены на Новом кладбище в Елшанке.