В Саратовском храме отпевают погибших членов экипажа АН-148
В Саратове в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошло отпевание трех членов экипажа самолёта ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение 11 февраля.
Как мы уже сообщали пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье. Ан-148 выполнял рейс из столицы в Орск. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все находившиеся в самолете погибли. Причиной трагедии стали обледеневшие датчики определения скорости.
На днях из Москвы в Саратов были доставлены останки техников Андрея Ревякина и Олега Сергеева и бортпроводницы Виктории Коваль. На отпевание в храме собрались сотни человек.
.Фото: Екатерина Семенова
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Отпевание погибших членов экипажа АН-148 в Покровском храме Саратова.