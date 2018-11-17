В Саратовском храме отпевают погибших членов экипажа АН-148

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-17T15:31:36+03:00

На церемонию прощания собрались сотни человек

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В Саратове в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошло отпевание трех членов экипажа самолёта ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение 11 февраля.

Как мы уже сообщали пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье. Ан-148 выполнял рейс из столицы в Орск. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все находившиеся в самолете погибли. Причиной трагедии стали обледеневшие датчики определения скорости.

На днях из Москвы в Саратов были доставлены останки техников Андрея Ревякина и Олега Сергеева и бортпроводницы Виктории Коваль. На отпевание в храме собрались сотни человек.

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