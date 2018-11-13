2018-11-13T11:39:46+03:00
Происшествия

Подростки сняли 3500 рублей с банковской карты пенсионерки в ТЦ «Триумф Молл»

Младший из них подозревается в еще одной краже
Дарья Вострикова
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Вчера, 12 ноября, саратовская полиция поймала подростков, подозреваемых в краже 3500 рублей с чужой банковской карты.

- В отдел полиции 53-летняя потерпевшая обратилась 2 ноября. По ее словам, неизвестные похитили деньги через банкомат, который находится в ТЦ «Триумф Молл»,— сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Один из задержанных — 16-летний студент 1-го курса колледжа, который ранее не имел проблем с законом. Его 15-летний подельник из 10 класса школы в момент совершения преступления уже находился под подпиской о невыезде. Он может быть причастен еще к одной краже.

Юноши уже во всем признались. В отношении них возбуждено уголовное дело. На время расследования задержанным запретили покидать город. Напомним, ранее один из саратовских подростков привлекался за махинации с банковскими картами.

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