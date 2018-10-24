В Саратове задержали еще одного несовершеннолетнего за махинации с банковскими картами
В отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело
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В Заводском районе Саратова возбуждено очередное уголовное дело за кражу в отношении 17-летнего подростка, укравшего деньги с банковского счета.
- По версии следствия, вечером 30 сентября 17-летний юноша, находясь в одном из ТЦ Заводского района, тайно похитил с помощью банкомата с карты посетительницы торгового центра 600 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Сейчас устанавливается механизм кражи, расследование уголовного дела продолжается.