Михаил Исаев потребовал снести проблемный дом БИОС в Саратове

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-09T16:52:44+03:00

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На заседании по проблемам дольщиков 9 ноября мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что нужно делать заключение экспертизы и через суд принимать решение о сносе дома ООО БИОС на улице Горького.

- Там нет обманутых дольщиков. Их не слышно. Там чистый собственник, который шантажирует нас и потенциальных инвесторов, требуя все больше. Давайте их исключим из списка проблемных, потому что от них одни претензии, — заявил с видимым раздражением Михаил Исаев.

Депутат Госдумы Татьяна Касаева пояснила, что реальные дольщики в доме есть, но все портят три человека — бывшие конкурсные управляющие в этом доме.

- Они хотят больше, им не заплатили за их прекрасную деятельность и теперь они решили взять свое квадратными метрами, будем говорить откровенно, — пояснила Касаева.

Председательствующий Иван Кузьмин предложил в ближайшее время продолжить с ними переговоры, параллельно подготавливая экспертизу о сносе здания, «чтобы подтолкнуть их».