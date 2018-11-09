2018-11-09T16:40:12+03:00
Общество

Иван Кузьмин на совещании по обманутым дольщикам коснулся темы со складами Рейнеке

Председатель Облдумы призвал город не раздавать участки с гособременение
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов». Он посвящен совещанию по проблемам обманутых дольщиков.

- Рассматриваем дома, где есть свободные площади, а инвестор ничего не получает. Появились дома, где конкурсные управляющие не хотят ни деньги дольщиков вкладывать, ни помещения, ни метры квадратные. Просто вымогают деньги и паразитируют. Хочу заметить: часть людей перешли из минстроя и работают в строительных организациях. Возможно, эти граждане, работая в минстрое, создавали специально коррупционные схемы для строительных организаций? А теперь сами работают в них?

Также депутат отметил, что ведущий собрание председатель Областной думы Иван Кузьмин, просит город не раздавать участки, где есть гособременение. И привел пример с складами Рейнеке.

- Вот вижу открытую позицию председателя Областной думы. Человек с государственной, открытой позицией. Прошел через это сам, был зампредом Правительства области, – сказал Николай Панков.

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