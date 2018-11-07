2018-11-07T13:19:38+03:00
Общество

Саратовский автор частушек о судьях требует 1 млн рублей моральной компенсации

По словам Натальи Ковалевой, это возмещение за ее страдания и неудобства
Ольга Муравлёва
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Жительница Саратова Наталья Ковалева, в отношении которой ранее возбуждали дело за экстремизм, требует от министерства финансов РФ 1 млн рублей. Дело прекратили, но, по словам саратовчанки, эти деньги — компенсация морального и имущественного вреда за незаконное уголовное преследование.

Она направила в Заводской районный суд иск, штамп на который уже поставили в канцелярии. В пресс-службе суда корреспонденту «КП-Саратов» сказали, что в течение пяти дней проходит распределение гражданских дел по судьям, выносится решение о принятии заявления.

- Во время ведения дела и обысков я испытывала чувство беспомощности и страданий от переживаний моих родственников, на которых оказывалось давление. Они не могли понять что происходит, о каком экстремизме идет речь. Мне причинены нравственные и физические страдания, вызванные незаконным привлечением к уголовной ответственности, — говорится в иске Ковалевой.

Также в телефонном разговоре с «КП-Саратов» заявительница рассказала, что компьютеры ни ей, ни Колпаковой (женщина также привлекала внимание правоохранителей), так и не вернули. Стоимость своей техники Ковалева оценивает в почти 38 тыс. рублей.

Напомним, уголовное дело по статье «Экстремизм» в отношении Ковалевой возбудили из-за того, что она на своем YouTube-канале публиковала видеозаписи, на которых исполняла собственно сочиненные частушки про судей.

На такой шаг она решилась после того, как в 2013 году ее обманули мошенники на 400 тыс. рублей. Ковалева пыталась безуспешно вернуть деньги через суд. По мнению Натальи, деньги себе присвоила кредитная организация, а судьи помогают скрывать подобные дела.

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