В Саратове закрыли дело на женщину из-за частушек про судей
Следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Роман Цыбулин подписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении Натальи Королевой.
Напомним, женщину обвинили в экстремизме в начале сентября из-за частушек про судей, которые она выкладывала на своем YouTube-канале с 3 по 22 апреля.
- В настоящее время органами предварительного следствия не получено достаточных данных, указывающих на то, что Ковалева при создании и размещении видеоматериалов действовала с целью нарушения основ конституционного строя или возбуждении ненависти или вражды либо унижения достоинства человека или группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, — говорится в постановлении СКР, который выложил на свою страницу в социальной сети Facebook руководитель международной правозащитной организации «Агора».
В документе также говорится, что уголовное преследование в отношении Натальи Ковалевой за экстремизм следует прекратить.
Стоит отметить, что Ковалева решилась на подобные действия из-за того, что в 2013 году ее обманули мошенники. Она перевела аферистам 400 тыс. рублей, а позже безуспешно попыталась вернуть их через суд.
Сама Наталья считает, что средства присвоила себе кредитная организация, а судьи помогают скрывать такие дела об обмане банков.
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