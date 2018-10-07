2018-10-07T18:42:41+03:00
Общество

В Саратове закрыли дело на женщину из-за частушек про судей

СУ СКР не нашло в ее действиях цели возбудить вражду или ненависть
Ольга Муравлёва
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Наталья КовалеваНаталья Ковалева
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Следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Роман Цыбулин подписал постановление о прекращении уголовного дела в отношении Натальи Королевой.

Напомним, женщину обвинили в экстремизме в начале сентября из-за частушек про судей, которые она выкладывала на своем YouTube-канале с 3 по 22 апреля.

- В настоящее время органами предварительного следствия не получено достаточных данных, указывающих на то, что Ковалева при создании и размещении видеоматериалов действовала с целью нарушения основ конституционного строя или возбуждении ненависти или вражды либо унижения достоинства человека или группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, — говорится в постановлении СКР, который выложил на свою страницу в социальной сети Facebook руководитель международной правозащитной организации «Агора».

В документе также говорится, что уголовное преследование в отношении Натальи Ковалевой за экстремизм следует прекратить.

Стоит отметить, что Ковалева решилась на подобные действия из-за того, что в 2013 году ее обманули мошенники. Она перевела аферистам 400 тыс. рублей, а позже безуспешно попыталась вернуть их через суд.

Сама Наталья считает, что средства присвоила себе кредитная организация, а судьи помогают скрывать такие дела об обмане банков.

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