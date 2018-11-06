На переходе в Энгельсе сбили 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-06T09:10:33+03:00

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Вечером 5 ноября в Энгельсе Саратовской области сбили ребенка.

ДТП случилось в 17:40 у дома №45 по улице Маяковского, на перекрестке с проспектом Тельмана.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, 30-летний водитель Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку.

Ребенок шел через дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате с травмами девочка доставлена в лечебное учреждение.