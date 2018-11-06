На переходе в Энгельсе сбили 14-летнюю девочку
Водитель иномарки не заметил сигнала светофора
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Вечером 5 ноября в Энгельсе Саратовской области сбили ребенка.
ДТП случилось в 17:40 у дома №45 по улице Маяковского, на перекрестке с проспектом Тельмана.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, 30-летний водитель Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку.
Ребенок шел через дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате с травмами девочка доставлена в лечебное учреждение.