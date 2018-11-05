2018-11-05T11:43:18+03:00
Общество

Жители Саратовской области могут отследить в режиме онлайн автобусы 80 маршрутов

Сервис «Умный транспорт» охватывает автобусы в Саратовеи еще трех районах области
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В настоящее время на интерактивную карту интернет-сервиса «Умный транспорт» уже выведены автобусы более чем 80 междугородних маршрутов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения, а также ряда муниципальных маршрутов Саратова, Энгельсского, Балашовского и Самойловского районов.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном министерстве транспорта.

Интернет-сервис «Умный транспорт» представляет собой интерактивную карту в Интернете на сайте www.saratov.bus64.ru с отображением движения общественного транспорта в режиме онлайн. Со своих смартфонов или планшетов жители области могут в реальном времени знать, когда автобус прибудет на остановку.

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