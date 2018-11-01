6 вещей, которые саратовцы могут получить бесплатно

1 Нояб. 14:33 2018-11-02T10:51:10+03:00

Бесплатный сыр бывает не только в мышеловке

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Истина о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, не всегда оказывается верной. КП-Саратов сделала подборку бесплатных услуг и вещей, которые жители Саратова могут получить, не заплатив ни копейки.

Образовательные курсы

Стать студентом можно сейчас в любом возрасте, был бы доступ в интернет. Выбор тут практически не ограничен – хочешь, прокачивай свои профессиональные навыки, хочешь – повышай общий культурный уровень. Самые популярные онлайн-лекции, которые точно стоит послушать и посмотреть каждому:

Лекториум. История России – курс, посвященный ключевым событиям нашего прошлого, трагическим и радостным, вселяющим гордость за страну. В лекциях собрана информация о культуре Древней Руси, реформах Петра I, Великой Отечественной войне, распаде СССР.

Arzamas.academy. Русское искусство XX века – здесь можно узнать, чем авангард отличается от соцреализма и познакомиться с творчеством великих соотечественников от Малевича до Петрова-Водкина.

Династия. Элементы – простым и понятным языком изложены азы естественных наук, которые вы, возможно, успели позабыть со школы. Очень рекомендуем эти курсы родителям с детьми!

Спорт

Здоровое тело и здоровый дух не обязательно влетают своему обладателю в копеечку. В большинстве фитнес-клубов Саратова пробное занятие можно получить бесплатно, кроме того, в городе много бесплатных спортивных секций. Полный их список можно посмотреть здесь.

Бытовая химия и косметика

Многие бренды готовы выслать образцы своей продукции в любую точку мира за отзыв, регистрацию на портале или просто в качестве подарка. В интернете есть целые сайты, посвященные подобным подборкам «халявы», приведем лишь несколько вариантов:

Бесплатное чистящее средство Sanifresh за заполнение анкеты и ответ на простой вопрос

Образцы косметики Nivea в обмен на обещание попробовать и написать отзыв в социальной сети

Бесплатные подгузники (доставка за счет получателя).

Мобильная связь

Брать услуги оптом у одного оператора обычно выгодно – например, если вы пользуетесь домашним ТВ и проводным интернетом от МТС, мобильная связь будет для вас бесплатной. Подробнее о предложении можно прочитать здесь.

Развлечения

В Саратове проходит немало бесплатных выставок, камерных концертов и спектаклей. Полную подборку всех бесплатных мероприятий Саратова можно посмотреть здесь.

Книги

Обмен прочитанными книгами – буккроссинг – в Саратове по-прежнему популярен, есть даже отдельное сообщество ВКонтакте, где можно посмотреть список «книгообменников», а заодно узнать о скидках в книжных магазинах и тематических мероприятиях. Если бумажные книги для вас – прошлый век, то, например, в приложении МТС Книги можно найти несколько сотен бесплатных книг, в том числе и тех, что входят в школьную программу.