На Лагерной и Елшанской отключили воду из-за аварии
очередной прорыв на водопроводе ликвидируют ремонтники ООО "КВС"
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В Саратове отключена холодная вода еще на нескольких улицах.
Каке сообщили "КП-Саратов" в ООО "КВС", авария на водопроводе оставила сухими краны в квартирах домов по следующим улицам: Клубная; Мало-Елшанская, Лагерная, Камская между улицами Елшанской и Учительской; Елшанская, Учительская между улицами Мало-Елшанской и Лагерной.
Отключение - ориентировочно до 24.00.