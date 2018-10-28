2018-10-28T11:50:11+03:00
Недвижимость

На Лагерной и Елшанской отключили воду из-за аварии

очередной прорыв на водопроводе ликвидируют ремонтники ООО "КВС"
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В Саратове отключена холодная вода еще на нескольких улицах.

Каке сообщили "КП-Саратов" в ООО "КВС", авария на водопроводе оставила сухими краны в квартирах домов по следующим улицам: Клубная; Мало-Елшанская, Лагерная, Камская между улицами Елшанской и Учительской; Елшанская, Учительская между улицами Мало-Елшанской и Лагерной.

Отключение - ориентировочно до 24.00.

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