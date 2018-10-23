Прокуратура: Школьник в Вольске мог отравиться парами зажигалки
Тело найдено на стадионе
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Прокуратура и СУ СКР Саратовской области начали проверку по факту гибели ребенка.
Напомним, трагедия произошла 23 октября в поселке Большевик Вольска.
Тело 11-летнего мальчика было обнаружено за хоккейной коробкой на стадионе. Предварительно установлено, что ребенок мог погибнуть из-за вдыхания паров зажигалки.
Известно, что мальчик учился в шестом классе школы №4.
Во время проверки будут установлены причины смерти мальчика.