Прокуратура: Школьник в Вольске мог отравиться парами зажигалки

23 Окт. 21:01 2018-10-23T21:01:20+03:00

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Прокуратура и СУ СКР Саратовской области начали проверку по факту гибели ребенка.

Напомним, трагедия произошла 23 октября в поселке Большевик Вольска.

Тело 11-летнего мальчика было обнаружено за хоккейной коробкой на стадионе. Предварительно установлено, что ребенок мог погибнуть из-за вдыхания паров зажигалки.

Известно, что мальчик учился в шестом классе школы №4.

Во время проверки будут установлены причины смерти мальчика.