В Вольске на улице умер шестиклассник

23 Окт. 19:59 2018-10-23T20:03:40+03:00

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В Вольске саратовской области погиб 11-летний мальчик.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла около одной из школ.

Ребенок учился в шестом классе, и скончался после внезапного ухудшения самочувствия. По одной из версий, он мог отравиться неизвестным веществом. Спасти мальчика медики не успели.

В Вольской станции скорой медицинской помощи эту информацию подтвердили. Погибший школьник ученик школы №4. От других комментариев вольские медики пока отказались.

В настоящее время начата проверка.