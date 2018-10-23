2018-10-23T20:03:40+03:00
Происшествия

В Вольске на улице умер шестиклассник

Ребенок учился в школе №4
Екатерина СеменоваТимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске саратовской области погиб 11-летний мальчик.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла около одной из школ.

Ребенок учился в шестом классе, и скончался после внезапного ухудшения самочувствия. По одной из версий, он мог отравиться неизвестным веществом. Спасти мальчика медики не успели.

В Вольской станции скорой медицинской помощи эту информацию подтвердили. Погибший школьник ученик школы №4. От других комментариев вольские медики пока отказались.

В настоящее время начата проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области опрокинулась фура с картофелем
Прокуратура: Школьник в Вольске мог отравиться парами зажигалки
Панков гордится жителями Вольска, оказавшими помощь людям при пожаре
В заповеднике «Меловые склоны» Вольского района погиб мужчина
В ГУ МВД Саратовской области вручили удостоверение брату погибшего в Чечне полицейского
В саратовском театре оперы и балета покажут «Цыганского барона»
На мосту перед «Стрелкой» в Саратове образовалась гигантская пробка
Более 3 тыс. домов Саратовской области отапливаются
Сотрудники ГИБДД Саратова спасли прыгающего с моста мужчину
Минспорт заявил, что пять волейболисток заключили контракт с «Протон-Саратов»
Саратовчанку, укусившую два года назад полицейского, задержали в аэропорту Домодедово
Более 35 тыс. тонн мусора вывезено из Саратова на экологически безопасные обработку и захоронение
Тренер из Балашова не получал выплат за победы своих спортсменов на чемпионате мира
Саратовцы выбирают тариф «Ростелекома» «Для интернета везде»
Министр спорта обещал юным саратовским самбистам стипендию в 2,5 тыс. рублей
В Балакове мать избитой девочки обратилась в полицию