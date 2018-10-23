В Вольске на улице умер шестиклассник
Ребенок учился в школе №4
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В Вольске саратовской области погиб 11-летний мальчик.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла около одной из школ.
Ребенок учился в шестом классе, и скончался после внезапного ухудшения самочувствия. По одной из версий, он мог отравиться неизвестным веществом. Спасти мальчика медики не успели.
В Вольской станции скорой медицинской помощи эту информацию подтвердили. Погибший школьник ученик школы №4. От других комментариев вольские медики пока отказались.
В настоящее время начата проверка.