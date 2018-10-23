Жители Саратова признаны самыми пьющими в России

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-23T12:47:09+03:00

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Жители Саратова признаны одними из самых пьющих в России.

Соответствующий рейтинг составили эксперты независимого агентства Zoom Market.

Второе место досталось Ханты-Мансийску, третье — Перми. Также в топ-10 вошли города Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург.

Респонденты отвечали на вопросы, как часто они употребляют алкоголь и пили ли они его сегодня.

Всего были опрошены 3,25 тыс. человек в 25 городах. Возраст респондентов составил 19–73 года.

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