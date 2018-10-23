Жители Саратова признаны самыми пьющими в России
Жители Саратова признаны одними из самых пьющих в России.
Соответствующий рейтинг составили эксперты независимого агентства Zoom Market.
Второе место досталось Ханты-Мансийску, третье — Перми. Также в топ-10 вошли города Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург.
Респонденты отвечали на вопросы, как часто они употребляют алкоголь и пили ли они его сегодня.
Всего были опрошены 3,25 тыс. человек в 25 городах. Возраст респондентов составил 19–73 года.
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