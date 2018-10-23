Пиво будут продавать в 123 отделениях «Почты России» Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-23T12:37:58+03:00

В УФПС надеются, что это позволит заработать и сократить количество отравлений суррогатами

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В УФПС по Саратовской области прокомментировали корреспонденту «КП-Саратов» информацию о начале продаж алкоголя на почте.

Основная причина такого шага — убыточность большинства сельских почтовых отделений. За счет реализации пива планируется заработать дополнительный доход.

- Затраты на почтовые услуги сегодня намного превышают доходы от их оказания. Поэтому, чтобы сохранить нерентабельные почтовые отделения, большинство из которых находится в сельской местности, и привлечь дополнительные средства на их модернизацию филиал реализует товары народного потребления. В настоящее время линейку продуктов дополнят слабоалкогольные напитки, в частности, пиво. Из 914 отделений почтовой связи, расположенных на территории области, продукт будет реализован в 123-х, находящихся в сельской местности, — рассказали в УФПС Саратовской области.

Особенно здесь отметили социальную составляющую нововведения.

- По данным Роспотребнадзора, ежегодно в среднем 1,25 тыс. человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. Реализация слабоалкогольных напитков предоставит населению доступ к качественной, сертифицированной продукции, — считают в УФПС Саратовской области.