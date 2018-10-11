2018-10-12T08:34:05+03:00
Экономика

Саратовское предприятие угрожает местным властям переводом мощностей в Чувашию

О неблагоприятном инвестклимате в Саратовской области заявил «Саратовский молочный комбинат»
Александр Уриевский
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Коллектив молочного комбината. Фото с официального сайта предприятияКоллектив молочного комбината. Фото с официального сайта предприятия
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В Саратовской области происходит отмена льгот для переработчиков молока, при этом снижения налоговых ставок в реальности не происходит, областные власти не соблюдают условия заключенных инвестдоговоров. Об этом сообщает портал Milknews со ссылкой на сообщение «Саратовского молочного комбината». По данным предприятия, все это приводит к доначислению комбинату налога на имущество и на землю. Поэтому комбинат заявил о возможном увольнении части работников в Саратове.

- Рассматривался проект развития переработки и животноводства на территории Саратовской области, но решение было принято в пользу инвестиций в другой регион, так как предприятие находится в условиях неблагоприятного инвестиционного климата в Саратовской области, — цитируют в «Новостях и аналитике молочного мира» технического директора «СМК» Дмитрия Петрова.

Стоит отметить, на официальном сайте предприятия этих заявлений на момент публикации новости не обнаружено.

В Чебоксарах в 2016 году СМК купил городской молочный завод и активно развивает производство, заключив там инвестдоговор с местными властями. Туда уже вложены сотни млн рублей саратовского предприятия, до 2012 года планируется вложить 1,2 млрд рублей.

Напомним, в 2017 году СМК в Саратовской области уличили в фальсификации молока, а также в негативном воздействии на систему водоотведения.

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