Саратовские депутаты сегодня обсудят вопрос о прожиточном минимуме
Перед началом заседания комитета по социальной политике представитель минтруда Саратовской области распространил пояснение.
- Прожиточный минимум пенсионера устанавливается для расчета соцдоплаты пенсионерам, у которых материальное обеспечение ниже величины, утвержденной в Саратовской области.
Потребительская корзина — составная часть этого минимума. Величина корзины рассчитывается по утвержденной для всей страны методике. Набор продуктов в корзине обоснован НИИ питания России и обеспечивает потребности в энергетической ценности питания. При этом набор продуктов определен на федеральном уровне, а расчет его стоимости рассчитывается в каждом регионе с учетом местных цен. И потребительская корзина, и прожиточный минимум — технические величины, которые используют для расчета величины пособий и льгот.
Отметим, в Саратовской области состав корзины определен в максимально допустимом размере.
Прожиточный минимум для пенсионера, определенный для установления социальной выплаты, определен в регионе на 2018 год в 7,99 тыс. рублей. Расходы на питание в нем — 3 796 рублей. На 2019 год планируется эти цифры увеличить до 8 278 и 3 914 рублей соответственно, — говорится в пояснительной записке.
Заседание комитета соцполитики проходит при аншлаге — кроме 11 членов комитета, пришли еще пять депутатов облдумы, а также многочисленные представители прессы и общественники во главе с председателем Общественной палаты Александром Ландо. Вопрос значится в повестке под №2.
Напомним, именно при обсуждении продуктового набора в прожиточном минимуме для пенсионеров возник скандал, в результате которого была уволена прославившаяся на всю страну заявлением о «макарошках» министр Наталья Соколова.
В повестке дня комитета этот вопрос остался. Однако исключен вопрос об отмене дотаций на детские сады. Как заявил председатель комитета — снят на доработку. Этим вопросом в самом начале заинтересовался депутат от КПРФ Александр Анидалов.
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Федеральный скандал с министром Соколовой! Можно ли прожить на 3500 рублей?.Друзья! Вчера в Саратовской областной думе состоялся диалог с министром по социальной политике, на мой вопрос: Вы сами сможете прожить на Вашу потребительскую корзину 3500 рублей в месяц? , Н. Соколова с легкостью ответила - СМОГУ! . Но, через минуту сказала что, ее статус министра помешает ей это сделать ...я ответил ей, что давайте этим подопытным стану я! . Предложил ей написать мне рацион и магазины где смогу эти продукты приобрести и я, пусть даже с нанесением вреда здоровью, докажу, что жители не смогут долго существовать на макаронно-хлебной диете . о кей, я составлю Вам меню в 2020 - заявила министр. . Это долго - говорю я! . Она обещала что напишет в ближайшее время! . Более подробная запись диалога на моём ютуб канале Дневник Депутата . Поделитесь в комментариях, Вы согласны с министром Соколовой? . #дневникдепутата #николайбондаренко #бондаренко #вопрос #ответ #саратов #кпрф #боритесьзасвоиправа #политика #