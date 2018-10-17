Саратовские депутаты сегодня обсудят вопрос о прожиточном минимуме

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-17T14:03:32+03:00

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Перед началом заседания комитета по социальной политике представитель минтруда Саратовской области распространил пояснение.

- Прожиточный минимум пенсионера устанавливается для расчета соцдоплаты пенсионерам, у которых материальное обеспечение ниже величины, утвержденной в Саратовской области.

Потребительская корзина — составная часть этого минимума. Величина корзины рассчитывается по утвержденной для всей страны методике. Набор продуктов в корзине обоснован НИИ питания России и обеспечивает потребности в энергетической ценности питания. При этом набор продуктов определен на федеральном уровне, а расчет его стоимости рассчитывается в каждом регионе с учетом местных цен. И потребительская корзина, и прожиточный минимум — технические величины, которые используют для расчета величины пособий и льгот.

Отметим, в Саратовской области состав корзины определен в максимально допустимом размере.

Прожиточный минимум для пенсионера, определенный для установления социальной выплаты, определен в регионе на 2018 год в 7,99 тыс. рублей. Расходы на питание в нем — 3 796 рублей. На 2019 год планируется эти цифры увеличить до 8 278 и 3 914 рублей соответственно, — говорится в пояснительной записке.

Заседание комитета соцполитики проходит при аншлаге — кроме 11 членов комитета, пришли еще пять депутатов облдумы, а также многочисленные представители прессы и общественники во главе с председателем Общественной палаты Александром Ландо. Вопрос значится в повестке под №2.

Напомним, именно при обсуждении продуктового набора в прожиточном минимуме для пенсионеров возник скандал, в результате которого была уволена прославившаяся на всю страну заявлением о «макарошках» министр Наталья Соколова.

В повестке дня комитета этот вопрос остался. Однако исключен вопрос об отмене дотаций на детские сады. Как заявил председатель комитета — снят на доработку. Этим вопросом в самом начале заинтересовался депутат от КПРФ Александр Анидалов.

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