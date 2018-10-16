На содержание саратовских чиновников планируют тратить по 2,1 млрд рублей в год
В правительстве Саратовской области сегодня обсудили бюджет 2019 года и плановый период 2020–2021 годов.
Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», было решено в полтора раза увеличить средства на сирот, чем в 2018 году. Выше будет и финансирование программ по обеспечению жильем многодетных семей.
Также расходы на содержание органов власти в Саратовской области составят около 2 млрд рублей на 2021 и 2022 годы — по 2,1 млрд рублей. Это не превышает среднего уровня по другим регионам. Об этом заявил министр финансов Станислав Кошелев.
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