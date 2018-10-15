В Петровске перед операцией 11-классника избивали ногами и руками

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-15T15:01:02+03:00

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Как «КП-Саратов» уже сообщала в минувшую субботу, 13 октября, ученики петровской школы №8, двое учеников — восьмиклассник 14 лет и 11-классник 17 лет — поссорились на школьном футбольном поле.

- Причиной конфликта стали претензии 14-летнего подростка к старшекласснику за то, что последний распространял про него какие-то сплетни и за его якобы «злой» язык, — рассказала «КП-Саратов» Любовь Баукова, следователь Аткарского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Саратовской области. — В ходе ссоры 14-летний подросток нанес 17-летнему молодому человеку, множественные удары ногами и руками в область головы и тела. Свидетели драки тут же вызвали полицию и медиков скорой помощи.

Медики долго старались сохранить все органы 17-летнему старшекласснику, но на следующий день ему пришлось удалить селезенку. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Восьмиклассника уже допросили в качестве подозреваемого, он дал признательные показания. Оба подростка к ответственности ни разу не привлекались. Однако у обоих не простая семейная история. 14-летний подросток вырос без отца и без матери под присмотром бабушки, а 17-летний растет без матери, его воспитывают отец и мачеха.

Как рассказали в следственном отделе, восьмиклассник несовершеннолетний и до суда останется на свободе.